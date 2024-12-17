موعـد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير.. وزارة المالية توضح هل هناك زيادة 100 ألف دينار هذا الشهر + طريقة الاستعلام عن الراتب

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير، حيث تداولت بعض الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، إلا أن وزارة المالية نفت صحة هذه الأخبار، وأكدت أن القرار بشأن زيادة الرواتب لم يحسم بعد، وأن ما ينشر على المواقع غير الرسمية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، دون صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن، ولمزيد من المعلومات عن موعد صرف الرواتب لهذا الشهر تابعوا معنا السطور القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير

يصرف راتب التقاعد في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث تلتزم الجهات الحكومية بهذا الموعد الثابت دون تقديم أو تأخير، الا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في العراق، وبالنسبة لراتب التقاعد الخاص بشهر يناير 2024، سيتم صرفه يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير، وفق الجدول الزمني المعتمد من الجهات المعنية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يناير

انتشرت شائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2025، مما أثار تساؤلات بين المواطنين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كمصدر أساسي لدخلهم. وفي رد رسمي، وقد نفت وزارة المالية هذه الأخبار، موضحة أن الزيادة الأخيرة كانت قبل عدة أشهر بقيمة 100 ألف دينار عراقي، كما دعت الوزارة المواطنين إلى الاستعلام عن الرواتب عبر موقعها الإلكتروني، وشددت على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة بشأن أي زيادات جديدة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير، يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن رواتبهم عن طريق الدخول على موقع وزارة المالية العراقية، واتباع الخطوات التالية: