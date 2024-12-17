مفاجأة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الان.. تحديث جديد

تزايدت معدلات البحث الإلكتروني من قبل الباحثين حول معرفة أسعار العملات اليوم كم تواصلت أمام الجنيه المصري حيث يود الكثير من الأشخاص معرفة أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في وسط التقلبات التي تشهدها البلاد يوميا، حيث تعد هذه المواضيع محض اهتمام العديد من الأشخاص، لذا ارتفع اليوم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، كل ذلك واكثر سنوضحه لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع ابقوا معانا.
أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 17_12_2024
ارتفع اليوم الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 47 قرشا، سنوضح لكم أسعار الدينار الكويتي في العديد من البنوك، التي تتمثل في التالي:
- وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي قيمة 165.448 جنيها للشراء، بينما وصل السعر في معاملات البيع بقيمة 164.923 جنيها.
- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي لمعاملات الشراء بقيمة 165.307 جنيها، كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 167.207 جنيها.
- شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 165.307 جنيها للشراء، بينما سجل في معاملات البيع بنحو 164.421 جنيها.
- سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بقيمة 165.274 للشراء، للبيع بقيمة 164.334 جنيها.
- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بقيمة 165.339 جنيها للشراء، كما وصل السعر في معاملات البيع نحو 159.863 جنيها.
- سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي بقيمة 165.534 جنيها في معاملات الشراء، كما شهد السعر في معاملات البيع بقيمة 161.333 جنيها.
- وصل سعر الدينار الكويتي في بنك NBK بقيمة 165.694 في الشراء، كما وصل السعر للبيع نحو 155.669 جنيها.
- سجل سعر الدينار الكويتي في معاملات اليوم في بنك QNB في معاملات الشراء بقيمة 165.339 جنيها، كما وصل السعر للبيع نحو 157.883 جنيها.