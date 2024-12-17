بنك الخـرطوم: استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين عبـر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum وانت في بيـتك.. هـذه هـي الشـروط

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر ما يتم البحث عن الآن، وذلك لأن بنك الخرطوم يعتبر من أبرز البنوك في السودان، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، و يسعى العديد من الأشخاص إلى فتح حساب في البنك للاستفادة من هذه الخدمات، وقد أعلن البنك مؤخرا عن إمكانية فتح الحسابات إلكترونيا، مما يسهل على المغتربين فتح حساباتهم من خارج السودان، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.

استمارة فتح حساب بنك الخرطوم

للتقديم على فتح حساب في بنك الخرطوم، هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها، فعند ملئ استمارة فتح حساب بنك الخرطوم، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

امتلاك بريد إلكتروني شخصي.

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه كحد أدنى كبداية للتسجيل.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك الآن فتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبنك، ثم ملء استمارة فتح حساب بنك الخرطوم، العملية تتطلب اتباع خطوات بسيطة مع الالتزام بالشروط المحددة، الخطوات تتضمن الآتي: