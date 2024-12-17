مسـسل وتـر حساس حـ38لقة على قنــاة ON drama أون دراما.. أحداث مثيرة وشيقة

مسلسل وتر حساس من أكثر المسلسلات التي أخذت شعبية كبيرة في الأيام الماضية وعقب إذاعتها لـ 37 حلقة، فيما أن المسلسل من بطولة الفنانة صبا مبارك، التي تسعى جاهدها لإثبات شقيقتها “ليلى” التي توفيت على يد زوجها، بالإضافة إلى حلقة اليوم 38 تشهد أحداث مليئة بالغموض والتشويق، بما يبحث عنها العديد من المشاهدين في مختلف الدولة في السطور التالية.

متى إذاعة مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس في من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة أون، بالإضافة إلى عرض الحلقة 38 في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أون دراما، فضلاً عن أن حلقة اليوم تشهد أحداث وكواليس غامضة، ومن بينها أن مازن يعيش حالة نفسية سيئة شديدة بعد خروجه من السجن، وكشف حلقة أمس حديث جميع بين كاميليا ومازن ورفضها الخروج في الليل، حتى يتم التأكد من قتل ليلى دفاعًا عن الشرف.

تردد قناة ON drama أون دراما

يمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة أون دراما، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي نايل سات.

ترددها الجديد يكون 11861.

فيما أن معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطابها فهو رأسي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تحديث تردد قناة أون دراما على العرب سات

كما يمكنك معرفة التردد الأخر لقناة أون دراما الجديد على القمر الصناعي العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-