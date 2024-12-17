يا ترى وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

نعرض معكم اليوم سعر الدولار في يوم الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري، حيث يشهد اليوم تغير طفيف في أسعار الدولار، فنزل السعر بمقدار لا يذكر في سعر الصرف حتى الآن، فهو لا يزال على نفس سعر نهاية تعاملات أمس في جميع البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي قيمة للشراء وقيمة للبيع وفيما يلي نتناول هذه التفاصيل.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم حوالي 50.75 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، وفيما يلي نقدم لكم نشرة أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم وهي محدثة ببيانات فورية، حيث استقر سعر الدولار في البنوك التالية بالقيم التالية:

سعر الدولار في بنك مصر:

وصل سعر الشراء 50.74 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.84 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

وصل سعر الشراء 50.74 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.84 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:

وصل سعر الشراء 50.74 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.84 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الشراء 50.74 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.84 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الشراء 50.74 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 50.84 جنيه مصري.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالسوق الموازية