لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات و طريقة تحديث التردد

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات الترفيهية التي تقدم محتوى مميزا يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تعرف بعرضها للفيديوهات الموسيقية والبرامج الممتعة التي تلبي أذواق المشاهدين ومع دخول عام 2024، قامت القناة بتحديث ترددها لضمان تحسين جودة البث وتقديم تجربة مشاهدة أفضل إذا كنت من متابعي قناة وناسة تابع معنا للتعرف على التردد الجديد وكيفية ضبطه بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة هي إحدى القنوات الفضائية البارزة التي تقدم محتوى ترفيهيا مميزا خاصة في مجال الأغاني والبرامج الموسيقية لضمان استمرار مشاهدة القناة بجودة عالية، تم تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لعام 2024 فيما يلي الترددات الجديدة:

تردد قناة وناسة على نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: SD

تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

لضبط الترددات الجديدة على جهاز الاستقبال الرسيفر ينصح باتباع الخطوات التالية: