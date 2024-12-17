بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء الان سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

يبحث العديد من المواطنين، عن أسعار الفراخ البيضاء وكذلك البيض والكتاكيت والبط، وغير ذلك من الطيور الأخرى، التي يتم تحديث أسعارها بشكل مستمر في المحلات والمزارع، فيما يمكنك التعرف على سعر الدواجن بمختلف أنواعها في السطور التالية، حتى يتعرف عليها كافة المواطنين.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

وعن أخر تحديث لأسعار الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الدواجن البلدي إلى 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوحت من 75 لـ 80 جنيهًا للكيلو.

كما أن سعر كيلو الدواجن الأمهات بلغ نحو 55 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

فيما يمكنك معرفة أسعار البيض بمختلف أنواعها داخل الأسواق والمحلات المتخصصة في تحديد الأسعار، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 144 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

كذلك فإن سعر كيلو البيض الأحمر تراوح من 145 لـ 150 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

أما عن سعر كرتونة البيض البلدي بلغ نحو 140 جنيهًا للكرتونة.

سعر الكتاكيت والبط

وجاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء، كما يلي:-

سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 18 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت البلدي إلى 7 جنيه.

كذلك فإن سعر الكتكوت الهجين سجل نحو 12 جنيهًا.

فيما تراوح كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها و 16 جنيها.

أما عن سعر البط المولارد بلغ نحو 49 جنيهًا.

وسجل سعر البط المسكوفي نحو 85 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الحم البط الفرنساوي نحو 70 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر بذور الصويا

وعن أسعار بذور الصويا المقدمة كأعلاف للدواجن، فجاءت كما على النحو الأتي:-