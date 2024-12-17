طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين من بيتك

اشتعال مواقع التواصل من قبل المواطنين بالبحث حول معرفة كيفية فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم أون لاين، ذلك بعد ان كشف بنك الخرطوم عن إتاحة هذه الطريقة من باب التيسير علي جميع المواطنين المغتربين في الدول الأخري من اجل سهولة إرسال أموالهم واستقبالها في أي وقت دون إلزامهم بزيارة الفرع الرئيسي بذلك نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من اشتباكات وحروب، لذا حدد بنك الخرطوم عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع من يريد فتح الحساب، كما أوضحت خلال تعاملاتها علي الخطوات اللازم فعلها من اجل فتح الحساب، كل ذلك واكثر سنوضحه معم عبر هذا الموضوع في السطور الأتية.

المعايير المطلوبة من اجل فتح حساب في بنك الخرطوم ON line

إلي جميع من يريد فتح حساب في بنك الخرطوم آون لاين ينبغي علي أن تتوافر به عدة شروط أساسية والتي تتمثل في التالي:

أولا: أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

ثانيا: يشترط علية إنشاء حساب إلكتروني خاص به.

ثالثا: كما يجب عليه تقديم صورة من الهوية الوطنية، أو نسخة من جواز السفر الخاص به، يجب أن يكون ساري.

رابعا: يشترط علي العميل بفتح حساب في بنك الخرطوم ان لا يقل مبلغ الإيداع المراد إيداعه عن 10.000 جنيه سوداني.

كيفية إنشاء حساب في بنك الخرطوم أون لاين؟