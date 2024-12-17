بورصة الدواجن|| أسعار الفراخ البيضاء وسعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء وهذا ما ازداد عنه البحث في خلال الساعات القليلة السابقة وبالتحديد بعد الإفصاح عن تراجع سعر الفراخ وكذلك البيض وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن الفراخ والبيض من البروتينات التي لا غنى والتي يتم شراؤها من قبل جميع المواطنين حيث أنها تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء

سجلت سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 73 جنيه مصري وذلك داخل بورصة الدواجن بينما يتم بيعها في المحلات التجارية بسعر 88 جنيه للكيلو، بينما سعر كيلو الفراخ الأمهات هو 64 جنيه داخل بورصة الدواجن والسعر في المحلات التجارية هو 78 جنيه، وسعر البيضة هو ست جنيهات.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم داخل بورصة الدواجن هو 81 جنيه بينما سعرها داخل المحلات التجارية هو 94 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي داخل البورصة هو 125 جنيه بينما السعر داخل المحلات التجارية هو 135 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأهلي ما بين 28 جنيه وحتى 30 جنيه، بينما سعر كتكوت الشركات يبدأ من 35 جنيه ويصل حتى 38 جنيه.

أسعار البيض اليوم

يجب العلم أن سعر كرتونة البيض شهد استقرار كبير هذه الفترة حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 جنيه وحتى 165 جنيه، بينما سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين 155 وحتى 160 جنيه، سعر كرتونة البيض البلدي يبدأ من 165 جنيه ويصل حتى 170 جنيه، يختلف سعر كرتونة البيض على حسب المنطقة.

اسعار البط اليوم

بلغ سعر كيلو البط البلدي داخل المحلات التجارية اليوم هو 110 جنيه، بينما سعر كيلو البط المسكوفي هو 95 جنيه، وسعر كيلو البط المولار هو 85 جنيه وسعر كيلو البط الفرنساوي هو 80 جنيه بينما سعر البط البغال اليوم هو 90 جنيه.