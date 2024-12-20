“أكتــر مــن 900 قنــاة“ خطوات تنزيل ترددات جميع قنوات النايل سات 2024 مرة واحدة بــضغطــة زر للاسمتاع بالمشاهدة

يمكن لجميع المتابعين في الوقت الحالي تنزيل جميع قنوات النايل سات باستخدام تردد واحد بكل سهولة ويسر وذلك دون الحاجة إلى تردد كل قناة بمفردها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قنوات النايل سات وهو من الترددات التي تسهل على المتابع الكثير كما أنه يوفر وقت وجهد المتابع، ويجب العلم أن ذلك التردد يشمل قنوات الأطفال والأفلام وكذلك القنوات الرياضية والسياسية والقنوات الترفيهية وغيرها.

تردد قنوات النايل سات

يوجد أكثر من تردد يمكنك من خلاله استقبال جميع قنوات النايل سات بكل سهولة وفي أقل وقت، ومن أكثر ما يميز القناة أنها تقوم بتنزيل القنوات الناقلة بأعلى دقة وجودة والترددات هي:

التردد الأول

التردد: 11180.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الثاني

التردد: 11765.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الثالث

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال تردد قنوات النايل سات

يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل استقبال تردد قنوات النايل سات بكل سهولة ومن المنزل:

الخطوة الأولى: قم بفتح قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر وهذا من خلال ريموت التحكم. الخطوة الثانية: قم بالضغط على قائمة التركيب اليدوي. الخطوة الثالثة: انقر على خيار إضافة تردد جديد. الخطوة الرابعة: قم بتحديد القمر الصناعي وهو النايل سات. الخطوة الخامسة: قم بكتابة تردد القنوات وكذلك معدل الاستقطاب ومعدل الترميز. الخطوة السادسة: انقر على زر البحث وانتظر بضع دقائق حتى يتم تنزيل القنوات. أخيرا اضغط على زر ok وسوف يتم حفظ بيانات القنوات لديك.

مزايا تردد قنوات النايل سات

من أكثر ما يميز التردد أنه يقوم بتنزيل ما يقارب نحو 900 قناة في مجالات مختلفة سواء دينية أو ترفيهية أو سياسية أو ثقافية أو رياضية وغيرها من القنوات المجانية الأخرى.