“تخطــى حـاجـز ال600“!! سعر كيلو النحاس اليوم في مصر.. كيــلو الخـردة بكـام؟

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن عن سعر كيلو النحاس اليوم وهو من المعادن التي تدخل في الكثير من الصناعات المختلفة ويوجد منه الكثير من الأنواع المختلفة ويتوقف سعر الكيلو على حسب النوع، ويجب العلم أن النحاس الأحمر من أفضل أنواع النحاس على المستوى العالمي والمحلي ويأتي بعده في النقاء النحاس الأصفر، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا سعر كيلو النحاس.

سعر كيلو النحاس اليوم

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع هو 650 جنيه مصري، بينما سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم هو 540 جنيه مصري وسعر كيلو النحاس الأحمر الخشن هو 558 جنيه مصري وتراوح سعر كيلو النحاس الخردة ما بين 240 جنيه وحتى 280 جنيه، بينما سعر طن النحاس الأحمر الخام هو 472000 جنيه وسعر طن النحاس الأحمر الخردة هو 488000 جنيه سعر طن النحاس الخردة هو 160.000 جنيه مصري.

سعر طن النحاس عالميا

وفقا لما نقلته بورصة المعادن أن سعر طن النحاس عالميا هو 4.2875 دولار.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

قام نائب رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة للصناعة وذلك من أجل تعزيز الصناعات المصرية والتي تهدف إلى عدة محاور مختلفة وهي:

رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الإنتاج المحلي بنسبة تصل حتى 5٪.

سوف تعمل على حل جميع مشاكل المصانع المتوقفة على الإنتاج.

تساعد في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي بنسبة تتراوح ما بين 14٪ وحتى 20٪ وذلك مع قدوم عام 2030.

سوف يتم توفير فرص عمل في قطاع الصناعة والتي عددها يتراوح ما بين 3.5 مليون فرصة عمل وحتى سبع ملايين والهدف من ذلك تقليل نسبة البطالة داخل الدولة.

تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمصانع الصغيرة ودمجها مع الاقتصاد الرسمي.

يجب العلم أن مدة تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف يستمر لمدة ست أعوام وسوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.