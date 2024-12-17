“سلمى كشفت السر!!” مسلسل وتر حساس الحلقة 38 على تــردد قناة one drama الجديد

مسلسل وتر حساس الحلقة 38، يبحث عنها الكثير من المتابعين، نظرًا لكونها مليئة بالأحداث المشوقة التي ينتظرها الجمهور، فيما أن حلقة اليوم يُخمن المتابعين في هل تنجح سلمى “صبا مبارك” في كشف السر مقتل أختها ليلى، والبحث عن ما إذا كانت كاميليا هي التي وراء الجريمة، مما تبدأ الإشارات تتجه إلى كاميليا وإظهارها على أنها الخائنة بالاتفاق مع عبد الرحمن، حتى أن ذلك جاء بعد مطالبتها لعدم خروج مازن من المنزل قائلة “الناس لو شافوك بتسهر وتشرب هيتأكدوا إن ليلى بريئة، واحنا عمنا كل ده عشان تطلع منها”.

موعد عرض مسلسل وتر حساس حلقة 38

ولجميع المتابعين لمثل هذه الأعمال الفنية، فإن موعد مسلسل وتر حساس الحلقة 38 سيكون في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً وذلك على قناة أون، بالإضافة إلى عرض الحلقة يتم إذاعتها في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون دراما، فيما يتم عرض المسلسل من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حصريًا على جميع قنوات أون المتخصصة في عرض كافة الأحداث المشوقة والمليئة بالأحداث أمام المتابعين.

استقبل تردد قناة one drama على النايل سات

هناك بعض المعلومات الخاصة باستقبال التردد الجديد لقناة one drama لمتابعة حلقة اليوم، وفقًا لما يأتي:-