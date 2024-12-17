تابع مسلسل المدينة البعيدة الحلقة الجديدة على تردد القناة الناقلة بجودة عالية

يترقب جميع المتابعين لمسلسل المدينة البعيدة الترددات التي يتم من خلالها بث هذا المسلسل إلي حاز بنسب جماهيرية كبيرة من قبل المشاهدين، حيث تدور أحداث المسلسل وراء البطلة التي اطلق عليها عليا التي تأخذ خطوة الذهاب إلي مكان عائله زوجها الراحل، وتجد هناك صراعات بينها وبين العائلة ما زالت تستمر هذه الأحداث حول استمرارها علي أخذ ابنها الوحيد، حيث انشغل العديد من المتابعين حول معرفة الأحداث والنتائج التي تترتب عليها، كذلك واكثر تشاهدون في مسلسل المدينة البعيدة والتي سنوضح لكم من خلال هذا الموضوع الترددات التي يتم بث القناة التي تنقلها إليكم التفاصيل تابعونا.

الترددات والقنوات الناقلة للمسلسل المدينة البعيدة

يبحث الكثير من الأشخاص حول معرفة القنوات والترددات الجديدة التي يتم بث مسلسل المدينة البعيدة المليئة بالأحداث المثير لشغف جميع من يتابعه، يتم إذاعة المسلسل علي قناة Kanal D عبر القمر الصناعي Turksat 1C علي التردد التالي:

جاء تردد القناة: 11977.

بينما مؤشر استقطاب القناة: شرق 42.

رمز القناة: 27500.

بينما التردد علي القمر الصناعي النايل سات

معدل التصويب الخاص بالقناة: 5/6.

الرمز الخاص بالقناة: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

تردد القناة: 11470.

آلية تحميل الترددات الناقلة لمسلسل المدينة البعيدة علي التلفاز