كيفيــة فتح حساب بنك الخرطوم bankofkhartoum اونلاين بالـــرقم الوطنـي.. مش هتتحــرك من البيت

خلال الايام القليله الماضيه تم الاعلان رسميا من قبل بنك الخرطوم عن عوده العمل مره اخرى وذلك بعد الامور الراهنه داخل دوله السودان حيث تم الاعلان رسميا عن امكانيه فتح حساب بنك الخرطوم الكترونيا وذلك من داخل او خارج السودان للايداع والسحب والتعاملات البنكيه من والى السودان ومنذ ذلك الحين بدات عمليه البحث تتزايد لمعرفه كيفيه فتح حساب واهم الشروط المطروحه من خلال الفقرات التاليه يمكنكم الاطلاع على كافه التفاصيل الخاصه بالحساب المصرفي في بنك الخرطوم واهم الشروط.

فتح حساب بنك الخرطوم

من خلال الصفحه الرسميه لبنك الخرطوم تم الاعلان عن امكانيه فتح حساب بنك الخرطوم الكترونيا دون الذهاب الى مقر البنك وذلك من خلال مجموعه من الخطوات واستفاء مجموعه من الشروط ورفع مجموعه من المستندات الرسميه وقد اعلن البنك عن اهم الخطوات التي تتلخص في الاتي:

ادخل مباشرة إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. انتقل بعد ذلك إلى صفحة تحتوي على عناصر أسئلة. عليك ملئ خانات البيانات بشكل صحيح. بعد ذلك قم بإدخال الكود الخاص بك تتلقاه من قبل البنك على الهاتف. ارفع كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة، على أن تكون مرفوقة بتوقيعك الشخصي بشكل واضح. بعد ذلك قم بالضغط على إتمام العملية.

شروط فتح حساب مصرفي في الخرطوم

حتى يتمكن المواطنين السودانيين من فتح حساب بنك الخرطوم لابد من توافر مجموعه من الشروط تم الاعلان عنها رسميا بعضها يتعلق بالجنسيه والبعض الاخر يتعلق بسداد الرسوم المستحقه، وحتى يتم قبول الحساب لابد من توافر الشروط التالية: