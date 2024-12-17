استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2025 على الأقمار الصناعي بإشارة قوية وجودة عالية

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تسعى لتحقيق شعبية كبيرة في تقديمها إلى البرامج الطفولية والتعليمية التي توفرها القناة ويتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وذلك بنقلها لكافة المحتوى الطفولي المميز والمفيد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

هناك بعض المعلومات لكي يتم التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال كيدز، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال يكون نايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11430.

استقطاب قناة وناسة أطفال يكون عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة الجديد 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تحديث تردد قناة وناسة كيدز

وعن البيانات التي يمكنك من خلالها تنزيل التردد الأخر والثاني لقناة وناسة كيدز أطفال على الأقمار الصناعية، كما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني يكون العرب سات.

التردد الأخر للقناة يكون 11270.

فيما أن معامل الترميز فهو 27500.

الإستقطاب يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة 3/4.

مزايا قناة وناسة أطفال

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها لتنزيل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، كما يلي:-

القناة مجانية ولا تحتاج إلى أي رسوم اشتراك.

كذلك فإن القناة تقدم محتوى مفيد لجميع المتابعين والمشاهدين في الدول العربية.

فيما لا تعرض قناة وناسة أي مشاهد غير أخلاقية.

المحتوى المقدم يكون بجودة عالية وإشارة قوية.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يأتي:-