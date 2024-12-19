“صراعات جديدة في حلقة المؤسس عثمان الجديدة” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 على قناة الفجر الجزائرية

تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التي يتابعها العديد في الوطن العربي كله لما به من أحداث متنوعة تجذب المشاهد لها، كما نجد أن أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 يحمل الكثير من الأحداث الممتعة جدا والتطورات المختلفة مع عثمان، وقد ظهر في البوستر الخاص بالمسلسل الذي قامت بتنزليه قناة atv التركية من خلال الصفحة الشخصية الخاصة بها على تطبيق الفيس بوك، حيث ظهر بعنوان لا تختبر صبري وأصبح الجمهور ومحبي المسلسل في إنتظار عرض الحلقة الجديدة التي من التأكيد أنها تحمل احداث ممتعة للغاية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

سوف يتم عرض الحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024 ، وسوف تذاع الحلقة على قناة atv التركية في تمام الساعة 8 مساء في كل يوم أربعاء، والساعة 12 في كل يوم خميس، بينما تذاع على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان سوف تجدها أكثر تشويق وإثارة إمتاع، فقد ظهر فيها تيمور نويان سفير قائد المغول العظيم، وهو يقف امام عثمان ويرفع السيف الخاص به، وتبدأ هذه الحلقة بأحداث حرب جديدة وتحمل احداث ممتعة وهو يسعى لتخريب وهلاك البلاد ولكن يقف أمامه عثمان ويتصدى له ويعمل في البحث عن حيلة جديدة للتخلص منه وخروجه من الدولة قبل الخراب والانهيار.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

سوف يعرض مسلسل المؤسس عثمان علي قناة atv و قناة الفجر الجزائرية وسوف نوضح لكم تردد القناتين وتردد قناة atv هو:

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية