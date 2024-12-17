سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بورصة الفراخ النهاردة

استقرت أسعار البيض في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر 2024 داخل المحلات المتخصصة في البيع، نظير ما جاء في تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، بأن إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلي بلغ نحو 13 مليار بيضة سنويًا، بالإضافة إلى أن مصر من أكثر الدول المصدرة للبيض مؤخرًا، وفي ذلك سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعه في السطور التالية.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

تراوح سعر كرتونة البيض من 144 إلى 148 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

فيما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 165 جنيهًا للمستهلك.

بلغت عدد المنشات المتخصصة في الثروة الداجنة على مستوى الجمهورية إلى 38 ألف منشأة.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

فيما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك إلى 160 جنيهًا للكرتونة، حتى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع داجني متكامل داخل محافظة الفيوم، غير ما تم إنشاءه في عام 1983، ولذا فستواجه أسعار الدواجن حالة من الإستقرار في مختلف المحلات والأسواق المعنية ببيع الفراخ بكافة الأنواع.

سعر البيض المائدة

وفي سياق متصل، أكد رئيس شعبة الدواجن، أن ارتفاع البيض داخل الأسواق في الفترة الماضية يعود إلىى مجموعة من الأسباب الهامة التي من بينها تخارج عدد كبير من المربين من منظومة الإنتاج، نظير الأزمة التي عانوها في الأعلاف خلال عام 2022 وهو ما أدى إلى ارتفاع الدواجن والبيض بشكل ماحوظ.