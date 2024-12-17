100 ألف دينار عراقي في حســابك!!.. وزارة المالية عن زيادة رواتب المتقاعدين الشهر القادم 2025 تكشف ايــن الحقيقة

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية نحو المواطنين، الإهتمام بشريحة المتقاعدين عن العمل والتي تعد من أهم شرائح المجتمع اعترافا بفضلهم نحو الدولة، وخلال الفترة القليلة الماضية، أعلنت وزارة المالية عن زيادة ا لرواتب بنسبة تم ذكرها، وأثر ذلك جاءت الكثير من التساؤلات وعمليات البحث لمعرفة حقيقة الأمر، ومن خلال فقرات المقال التالية جمعنا لكم اهم التفاصيل الخاصة بالزيادة الجديدة واهم الأخبار الصادرة من قبل الحكومة فتابعونا.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين

بعد انتشار خبر زياده رواتب المتقاعدين في دوله العراق مع بدايه شهر يناير 2025 كان لابد من رد صريح من قبل وزاره الماليه العراقيه لتحديد حقيقه الامر، وبالفعل أعلنت الوزارة المالية عن عدم وجود أي صحة لهذه الأخبار المتداولة، واكدت على صرف الرواتب في موعدها المحدد وفقا لجدول الصرف، ولا يوجد زيادة جديده حيث تم طرح الزيادة في القرار الأخير والذي وصل إلى 10000 دينار ، واكدت الوزراة على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وفي حالة وجود أي تحديث يتم من خلال الوزارة في بيان رسمي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

انا عن موعد صرف الرواتب الأساسية للمتقاعدين في العراق، أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب في موعدها المحدد دون تقديم أو تأخير، حيث يتم بدء الصرف اليوم الأول من شهر يناير، وقد اتاحت الوزارة خدمات الاستعلام الالكتروني للتسهيل والتيسير على المستفيدين من المعاش التقاعدي، وينطبق ذلك على المعاش المدني والعسكري.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين حيث يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن كافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة، واتباع مجموعة من الخطوات تتوقف على إدخال البيانات، وذلك من خلال الاستعلام الالكتروني دون الحاجة للذهاب الى المقر الحكومي، من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تقديم العديد من الخدمات المجانية سواء في الصحة أو غيرها، حيث تم تحديد العديد من المميزات لشريحة المتقاعدين داخل العراق.