هل تستمر هذه الأسعار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ اليوم الثلاثاء، وفقا لأحدث المؤشرات المعلنة من البنك المركزي المصري والبنوك المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة الاستقرار يأتي تزامنا مع متابعة السوق المصري لحركة العملات الأجنبية مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفقا للتحديث الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ما يلي:

13.5078 جنيه للشراء.

13.5464 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية

فيما استقرت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك الحكومية المصرية:

البنك الأهلي المصري: 13.48 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.45 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

كما سجلت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة والمؤسسات المصرفية الأخرى:

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.54 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.45 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم

بالإضافة إلى الريال السعودي، شهدت العملات الأجنبية الأخرى استقرار في أسعارها اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 53.26 جنيه للشراء، و53.41 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 64.18 جنيه للشراء، و64.38 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 164.92 جنيه للشراء، و165.44 جنيه للبيع.

أسباب استقرار الريال السعودي في مصر

يعود استقرار سعر الريال السعودي إلى عوامل متعددة أبرزها: