”الحقيقـــة ايـــــه” وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق يناير 2025.. الحكـــــومة العراقيـــــة توضـــــح

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين، تعتبر رواتب المتقاعدين في العراق واحدة من أكثر المواضيع التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين، نظرا لأهمية تلك الزيادات لهذه الفئة التي قدمت الكثير خلال سنوات عملها، ومع كل إعلان رسمي أو إشاعة تنتشر حول إمكانية زيادة الرواتب يزداد التساؤل بين المتقاعدين وذويهم عن مدى صحة هذه الأخبار وما إذا كانت الحكومة العراقية تعمل بالفعل على تحسين أوضاعهم المعيشية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2025 فتابعوا معي.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

في الأشهر الأخيرة انتشرت التصريحات الرسمية وغير الرسمية حول نية الحكومة العراقية تحسين رواتب المتقاعدين، وأوضحت جهات حكومية أن هناك مقترحات يتم دراستها من قبل الجهات المختصة تستهدف تعديل سلم الرواتب للمتقاعدين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من جانبا أكدت وزارة المالية العراقية في أكثر من مناسبة أن زيادة الرواتب تتطلب تعديلات في الموازنة العامة بالإضافة إلى دراسة شاملة تضمن تحقيق العدالة، ومع انتشار الإشاعات حول صدور قرارات بزيادة رواتب المتقاعدين نفت الجهات الرسمية في العراق صحة تلك الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشددت الحكومة على أن أي تغييرات في الرواتب يتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية مثل المواقع الحكومية أو البيانات الصادرة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء.

موعد صرف رواتب المتقاعدين يناير 2025

طبقا لما هو متبع في دولة العراق فانه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل الصرف في حالة إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد.