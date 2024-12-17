سوق العبور الاسماك اليوم سعر السمك في الأسواق الان.. البلطي وصل كام

شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر 2024 داخل مختلف المحلات والأسواق المعنية بتحديد سعر السمك البلطي ومختلف أنواعه، فيما واجه السمك حالة من الارتفاع الملحوظ في الساعات الماضية، لكنه عاد إلى الاستقرار مرة أخرى، ويمكنك التعرف على أخر التحديثات التي تمت على سعر السمك، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأسماك اليوم

ومع أخر التحديثات التي تمت على أسعار الأسماك في المحلات المعنية بتحديد السعر، فعليك اتباع الأتي:-

وصل سعر السمك من نوع قشر البياض إلى 250 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما تراوح سعر كيلو المرجان من 150 لـ 260 جنيهًا.

كذلك فإن سعر كيلو البلطي بلغ نحو 66 جنيهًا للكيلو الواحد حتى 72 جنيهًا.

بالإضافة إلى وصول سعر كيلو البلطي لـ 61 جنيهًا للكيلو الواحد.

كذلك فإن سعر فيليه بلطي بلغ نحو 200 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر السمك في السوق اليوم

ولمعرفة سعر السمك في السوق اليوم الثلاثاء، كما يلي:-