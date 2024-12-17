سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17-12-2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر 2024 داخل البنوك الحكومية والخاصة، فيما أن ذلك جاء بعد تراجع في نحو 13 بنكًا، فضلاً عن ارتفاعه في بعض البنوك التي من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك بنك الإستثمار والعقاري المصري، وعليه سنوضح لكم أخر تحديث لأسعار العملة الأجنبية في السطور التالية.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

جاءت أخر تحديثات لأسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 50.75 جنيه شراء، وبيع 50.88 جنيه.

فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي ليُسجل نحو 50.74 جنيه للشراء، وللبيع 50.84 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء نحو 50.87 جنيه شراء، وبيع 50.88 جنيه.

وعليه فإن سعر العملة الأجنبية داخل بنك الإسكندرية سجلت نحو 50.75 جنيه للشراء، وللبيع 50.91 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ نحو 50.82 جنيه شراء، وبيع 50.91 جنيه.

تحديثات سعر العملة الأجنبية في البنوك

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت في البنوك والخاصة بتحديد سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، فجاءت كما يلي:-