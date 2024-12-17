شغل اغاني سوسو للأطفال.. تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات وعرب سات.. متعه لا تنتهي

فازت قناة كراميش بجذب الصغار والكبار لها بسرعة كبيرة فى داخل الوطن العربي، وتألقت لتكون من أشهر القنوات المتخصصة فى مجال الأطفال، أن قناة كراميش هى من أقدم القنوات التى تقدم محتوى ترفيهي خاص بالأطفال، ولقد تأسست القناة عام 2009، لتقوم ببث الكثير من البرامج المخصصة للأطفال، ويريد العديد من أولياء الأمور الحصول على بيانات تردد قناة كراميش الجديد لتنزيلها لأطفالهم، لذلك سوف نتعرف معكم على كافة الترددات الخاصة بقناة كراميش علي الأقمار الصناعية المختلفة في المقال الآتي.

تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية

تسعى إدارة قناة كراميش على توفير كل ما يحتاج إليه متابعيها، لذلك قامت عبر الصفحات الخاصة بها على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بتقديم الترددات الجديدة الخاصة بالقناة للوصول الى عدد أكبر من المشاهدين في داخل الوطن العربي، ويأتي تردد قناة كراميش كما يلي:

تردد قناة كراميش الجديد علي عرب سات:

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش الجديد علي نايل سات:

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش الجديد على التلفاز

وضحت إدارة القناة سبل التمكن من ضبط تردد قناة كراميش 2024 حيث يكون ذلك عبر عدة خطوات على النحو الآتي:

النقر على زر menu الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

نقوم بفتح القائمة على الشاشة الرئيسية.

نضغط على تنزيل ثم اضافة تردد.

يتم اختيار التثبيت اليدوي.

ثم يتم تحديد القمر الصناعي المراد.

يتم كتابة التردد وبيانات القمر الصناعي المطلوبة منك.

ثم انقر فوق زر البحث الموجود أمامك.

ثم اضغط على حفظ القناة.

مميزات قناة كراميش

تميزت قناة كراميش عن باقى قنوات الأطفال لعدة أسباب منها التالى: