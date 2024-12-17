سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر 2024 في مختلف الأسواق والمحلات المتخصصة لبيع وشراء المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى أن العديد من المواطنين يبحثون على مدار اليوم عن أسعار المعدن الأصفر، بما يمكنك معرفة أخر تحديث لذلك، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 4349 جنيه للشراء، والبيع 4331 جنيه.

فيما سجل سعر الذهب عيار “22” نحو 3986 جنيه شراء، وبيع 3970 جنيه بدون المصنعية.

كذلك فإن سعر الذهب عيار “21” بلغ نحو 3805 جنيه للشراء، وللبيع 3805 جنيه بدون إضافة المصنعية.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار “18” إلى 3261 جنيه شراء، وبيع 3249 جنيه للجرام الواحد.

أما عن وصول سعر الذهب عيار “14” فسجل نحو 2537 جنيه للشراء، وللبيع 2528 جنيه.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30440 جنيه للشراء، وللبيع 30425 جنيه في محلات الصاغة.

قيمة مصنعية الذهب

وتختلف قيمة مصنعية من تاجر إلى أخر، فيما تتراوح النسبة التي تُطبق على المصنعية من 6% لـ 10% على الجرام الواحد، مع إمكانية أن ترتفع المصنعية أو تنخفض وفقًا لحجم الذهب المراد شراءه.

أداء الذهب العالمي

أما عن الذهب العالمي، فسجل الأونصة الذهبية نحو 2655 دولار للشراء، وللبيع 2654 دولار أمريكي، فيما شهد الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 0.57% ليُسجل نحو 2.663.98 دولار للأوقية الذهبية، فيما بلغت العقود الأجلة صعودًا بلغ بنسبة 0.20%.