حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2024.. التفاصيل الكاملة عن السعر

انتشرت خلال الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي أنباء حول احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار في مصر لعام 2024، الأمر الذي أثار تساؤلات وقلق المواطنين حول تأثير هذه الزيادة المحتملة على تكاليف المعيشة ووسائل النقل اليومية ورغم تداول هذه الأخبار، أكدت المصادر الرسمية أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن بشأن أية زيادات جديدة في أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن آخر زيادة رسمية تم إقرارها كانت في شهر أكتوبر الماضي.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

شهد العام الجاري عدة زيادات في أسعار المحروقات، إذ كانت هناك ثلاث زيادات متتالية في أشهر مارس، يوليو وأكتوبر، وجاءت الزيادة الأخيرة ضمن إطار خطة الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك وإليكم الأسعار الحالية للبنزين والسولار اليوم:

بنزين 95 17 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا.

بنزين 92 15.25 جنيهًا بدلاً من 13.75 جنيهًا.

بنزين 80 13.75 جنيهًا بدلاً من 12.25 جنيهًا.

لتر السولار 13.50 جنيهًا.

غاز تموين السيارات 7 جنيهات.

لتر الكيروسين 13.5 جنيهًا بدلاً من 11.5 جنيهًا.

المازوت الصناعي 9500 جنيه للطن بدلاً من 8500 جنيه.

المازوت لباقي الصناعات 9500 جنيه للطن.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

تزايد الاهتمام بأسعار أنبوبة البوتاجاز خاصة للأسر التي تعتمد عليها بشكل أساسي ولم تصلها خدمات الغاز الطبيعي بعد، وهو ما جعل الحكومة تسعى منذ عام 2006 إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وجاءت الأسعار الحالية لأنبوبة البوتاجاز كما يلي:

أنبوبة سعة 12.5 كجم 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.

أنبوبة سعة 25 كجم 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

طن الغاز الصب 12 ألف جنيه.

أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار

تأتي التعديلات الأخيرة في أسعار المحروقات ضمن خطة الدولة المصرية لضبط السوق المحلية وتقليل الدعم تدريجيًا، حيث تسعى الحكومة إلى: