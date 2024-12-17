ميدو بجاكر لولو الشطورة..تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية لمتابعة أغاني لولو الجديدة 24 ساعة

تعتبر شخصية لولو من الشخصيات المهمة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين ولها شعبية كبيرة في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة سواء على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل اليوم بكل سهولة.

ما هو تردد قناة وناسة على النايل سات

أصبحت القناة الفضائية من أهم القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة في الوقت الحالي لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الحالي كما يلي لدينا الآن لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة:

التردد للقناة الفضائية: 11470

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة على عرب سات

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار اليوم لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل كما يلي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز 27500:

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تنزيل القناة الفضائية على جهازك