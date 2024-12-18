175 Kuruluş Osman :تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 لمتابعة احدث المسلسلات التركية

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 ، والتي تقدم إلي متابعيها في الشرق الاوسط احدث وأقوي المسلسلات التركية على مدار الأسبوع من اشهر المسلسلات التاريخية التي تعرضها القناة حاليا، هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، والذي انطلق منذ أسابيع قليلة يعرض حاليا حصريا على تردد قناة الفجر الجزائرية والتي ننقل إليك جميع ترددها على النايل سات من اجل متابعة ممتعة لمسلس قيامة عثمان الحلقة الجديدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من اشهر القنوات العربية الترفيهية في السنوات الأخيرة والتي ذاع صيتها منذ بداية عرضها لمسلسل قيامة ارطغرل، ومنها بدات القناة في الحصول على حقوق البث الحصري لمسلسلات التركية التاريخية والتي نالت على إعجاب المتابعين في الشرق الأوسط ومن هنا تحرص قناة الفجر الجزائرية على عرض اشهر المسلسلات التاريخية مقل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الايوبي عرض متزامن مع موعد عرضها في تركيا ومترجمة ومدبلجة إلي اللغة العربية عبر شاشتها الى متابعي الدراما التركية فى الوطن العربي.

قيامة عثمان الحلقة 175

تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 من الموسم السادس والذي يعرض كل يوم خميس من كل اسبوع فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والتي تزامن الحادية عشر بتوقيت السعودية والذي قد يكون الأخير عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 من خلال الاحداثيات التالية:

التردد على النايل سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 2700.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5..

التردد على عرب سات