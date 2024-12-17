طريقة عمل المايونيز في البيت زي المطاعم مثل الجاهز بمكونات موجودة في المنزل

الكثير من الناس يفضلون تناول صوص المايونيز حيث يتوفر بأكثر من نكهة، ويمكن عمله أيضًا بأكثر من طريقة، وفيما يلي نتعرف على خطوات تحضير صوص مايونيز بوصفة اقتصادية بسيطة بعيدًا عن استخدام أي وصفات مكلفة حيث تعتبر وصفة المايونيز البيتي من أفضل الوصفات التي يمكنك أن تقومي بتحضيرها وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمله سواء بالبيض أو بدون البيض وستكون النكهة مميزة في الوصفتين والطعم لذيذ وشهي مثل المقدم مع الوجبات السريعة في أشهر المطاعم.

طريقة عمل المايونيز بالبيض

من الممكن أن تحضري وصفة المايونيز بالبيض وهي وصفة صوص المايونيز الأصلية التي يمكن أن نقوم بإعدادها بكل سهولة في البيت ومقادير التحضير بسيطة يمكن أن قوم بتوفيرها في المنزل وأهمها ما نتابعه فيما يلي:

المكونات:

1 فص ثوم ويكون مهروس ناعم.

كوب زيت.

1 بيضة كاملة وتكون مخفوقة.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة خل.

خطوات التحضير

قومي باتباع هذه الخطوات الآتية:

قومي بخفق البيضة في الخلاط ثم أضيفي مكون عصير الليمون ثم الخل.

أضيفي الملح ثم بعد ذلك أضيفي الثوم المهروس.

يتم سكب الزيت بعد خلط المكونات، ولكن سكبه يكون بالتدريج بحيث تكون إضافة الزيت بطيئة، ويستمر الخلاط في عمله حتى نجد أن قوام المكونات أصبح متماسك.

بعد ذلك جهزي بولة وضعي فيها كمية صوص المايونيز ويمكنك أن تحفظيه في الثلاجة كي يتماسك أكثر.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

يمكنك أن تحضري صوص المايونيز دون استخدام البيض تماما وذلك بتوفير المكونات الآتية:

1 كوب من الحليب.

رشة ملح.

ملعقة خل.

1 كوب زيت.

خطوات التحضير