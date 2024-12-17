طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم بطعم لذيذ لا يقاوم 

يمكنك أن تقومي بتحضير طاجن المسقعة باللحمة المفرومة، والتي تعتبر واحدة من أشهى الأكلات الشعبية المصرية، والتي يمتاز بها المطبخ المصري، ويمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة، ولكن تلك الطريقة القادمة هي الأشهى والأكثر سهولة في التحضيرات، وإليك مكونات وطريقة تحضير وجبة المسقعة باللحم المفروم وهي من بين إحدى الوجبات الاقتصادية المميزة اللذيذة والشهية، والتي تستطيع ربة المنزل تحضيرها خلال وقت وجيز لتكون من الأطباق الرئيسية على المائدة.
مكونات عمل المسقعة باللحم المفروم
من الممكن أن تقدمي على سفرتك طاجن مسقعة مع اللحم المفروم والمعصج وستكون وجبة شهية ومتكاملة يمكن إعدادها في المطبخ بمكونات وطريقة تحضير بسيطة وسهلة وأهم مقاديرها ما يلي:
المكونات
من الممكن عمل المسقعة باللحم المفروم من خلال توفير تلك المقادير المقبلة:
- كيلو من الباذنجان الرومي.
- نصف كيلو من الفلفل الأخضر الرومي.
- نصف كيلو من اللحم المفروم المتبل والمعصج .
- 4 ثمرة من الطماطم.
- 2 حبة من البصل المفروم ناعم.
- 2 ملعقة من السمن.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة من البابريكا.
- كمية مناسبة من لزيت لقلي الباذنجان.
طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم
- قومي بإحضار طاسة على النار وسخني ملعقة من الزيت ثم قومي بإضافة البصل واستمري فيه تحريكه حتى يتم تحميره، ويصل للون الأصفر ثم أضيفي اللحم المفروم والتوابل والملح والبابريكا والشطة.
- قلبي اللحم جيدا حتى يتم تعصيجه تماما، وبعد ذلك يمكنك أن تقومي بتجهيز بقية مكونات المسقعة.
- جهزي الباذنجان وقومي بغسله وتقطيعه إلى شرائح بالحجم المفضل، والسمك المناسب إلى حلقات.
- رش القليل من الملح على الباذنجان والفلفل، ويمكنك أن تقومي بعد ذلك بقلي الباذنجان وتصفيته جيدا من الزيت.
- حضري صلصة المسقعة من حبات الطماطم وقومي بعصرها ثم قومي بتحمير ملعقة صغيرة ثوم مفروم، وبعد تحميرها قومي بإضافة الصلصة والملح والتوابل وتركها حتى تغلي جيدا.
- بعد ذلك جهزي طاجن ضعي فيه الباذنجان والفلفل وقطع صغيرة من الطماطم ثم ضعي كمية اللحم المفروم، ثم بعد ذلك أضيفي صلصة الطماطم.
- بعد ذلك ضعي طاجن المسقعة في الفرن ربع ساعة، وشغلي الشواية على المسقعة آخر خمس دقائق.