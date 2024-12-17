طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم بطعم لذيذ لا يقاوم 

يمكنك أن تقومي بتحضير طاجن المسقعة باللحمة المفرومة، والتي تعتبر واحدة من أشهى الأكلات الشعبية المصرية، والتي يمتاز بها المطبخ المصري، ويمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة، ولكن تلك الطريقة القادمة هي الأشهى والأكثر سهولة في التحضيرات، وإليك مكونات وطريقة تحضير وجبة المسقعة باللحم المفروم وهي من بين إحدى الوجبات الاقتصادية المميزة اللذيذة والشهية، والتي تستطيع ربة المنزل تحضيرها خلال وقت وجيز لتكون من الأطباق الرئيسية على المائدة.

مكونات عمل المسقعة باللحم المفروم

من الممكن أن تقدمي على سفرتك طاجن مسقعة مع اللحم المفروم والمعصج وستكون وجبة شهية ومتكاملة يمكن إعدادها في المطبخ بمكونات وطريقة تحضير بسيطة وسهلة وأهم مقاديرها ما يلي:

المكونات

من الممكن عمل المسقعة باللحم المفروم من خلال توفير تلك المقادير المقبلة:

كيلو من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الرومي.

نصف كيلو من اللحم المفروم المتبل والمعصج .

4 ثمرة من الطماطم.

2 حبة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة من البابريكا.

كمية مناسبة من لزيت لقلي الباذنجان.

طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم