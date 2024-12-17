” اختراع كان غايب عننا ” 5 استخدامات لعلب التونة المستعملة.. استحالة ترميها تاني بعد ما تعرفيهم!!

من أكثر المواد الفارغة التي يمكن استخدامها بدلا من رميها في سلة القمامة هي علبة التونة الفارغة، حيث أنها تعتبر من الأدوات التي يمكن إعادة استخدامها في الكثير من الطرق والابتكارات المفيدة للمنزل بدلا من التخلص منها، حيث يمكن تحويل تلك العلبة إلى أدوات عملية ومزخرفة تضيف لمسة فنية وتنظيمية في المنزل، لذلك من خلال ذلك المقال سوف نقوم بتوفير لكم الكثير من الاستخدامات العبقرية لتلك العلبة لهذا تابعوا معنال الآن السطور القليلة القادمة.

استخدامات علبة التونة الفارغة

استخدام تلك العلبة كحامل أدوات مكتبية وذلك عن طريق تغطية العلبة بورق ملون أو قماش مناسب لديكور المكتب الخاص بكم، ويمكنكم استخدام تلك العلبة لتخزين الأقلام أو وضع بها أدوات مكتبية أخرى. يمكن استخدام تلك العلبة لزراعة النباتات الصغيرة وذلك عن طريق إنشاء ثقوب صغيرة في قاع العلبة وذلك لتصريف المياه ثم قوموا بملئها بالتربة وزراعة النباتات التي تفضلونها داخل العلبة. يمكن أيضا استخدام تلك العلبة كقوالب للمخبوزات. تستخدم علبة التونة الفارغة أيضا في تنظيم الاسلاك الكهربائية وذلك عن طريق قص العلبة إلى نصفين وتركها كما هي ثم يتم استخدامها لتخزين الأسلاك التي تحتاجونها بشكل منتظم.

كيفية صنع شموع منزلية من علبة تونة فارغة

إذا كنتم من الأشخاص الذين يفضلون الشموع المعطرة يمكنكم تحويل علبة التونة إلى حاويات لشموع منزلية، فذلك يتم عن طريق تنظيف العلبة جيدا، ثم قوموا بإذابة الشمع ووضعه في العلبة مع إضافة فتيل، ويمكنكم إضافة أحد الزيوت العطرية أو ألوان الشمع وذلك حتى تصبح الشمعة أكثر جاذبية.