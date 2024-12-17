“بـــزيـــادة 300 دينـــار“ زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 وخطوات الاستعلام عن الرواتب وزارة المالية mof.gov.jo

تعد زيادة الحد الأدنى للأجور من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير في الأردن، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، ومع اقتراب عام 2025، أعلنت الحكومة الأردنية عن زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار سعيها لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

قررت الحكومة الأردنية رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دنانير أردنية شهريًا، بدلاً من الحد السابق البالغ 260 دينارًا، جاء هذا القرار بعد اجتماعات مكثفة بين وزارة العمل وممثلي القطاع الخاص والنقابات العمالية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

موعد تطبيق الزيادة

تم تحديد موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025، وسيكون هذا القرار ملزمًا لجميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، مع وجود استثناءات أو تسهيلات لبعض القطاعات الصغيرة التي قد تحتاج إلى فترة زمنية أطول لتكييف أوضاعها المالية مع الزيادة.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور

تحسين المستوى المعيشي للعمال: تهدف الزيادة إلى مساعدة العمال في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق حياة كريمة.

تعزيز العدالة الاجتماعية: يمثل القرار خطوة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.

زيادة الإنتاجية: يتوقع أن تؤدي تحسينات الأجور إلى زيادة رضا العمال وتحفيزهم على الإنتاج بشكل أفضل.

كيفية الاستعلام عن الأجور

لمساعدة المواطنين وأصحاب العمل على الامتثال للقانون الجديد، أطلقت وزارة العمل الأردنية منصات إلكترونية وأدوات للاستعلام عن الحد الأدنى للأجور والشروط المرتبطة به.