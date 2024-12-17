خطوات تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025 والمستندات المطلوبة

تعتبر بكالوريا أحرار في الجزائر هي فرصة ذهبية لجميع الطلاب الذين يرغبون في تحقيق حلمهم التعليمي خارج إطار النظام الرسمي وقد قامت وزارة التربية الوطنية بفتحلاباب التسجيل لامتحان بكالوريا 2025، ويتوجب على المتقدمين الالتزام بالخطوات الصحيحة والمواعيد المُعلنة لضمان نجاح عملية التسجيل. في هذا المقال، نقدم لك جميع المعلومات الضرورية، بدءًا من شروط التسجيل، وصولًا إلى المستندات المطلوبة والموعد النهائي.

خطوات تسجيل بكالوريا أحرار 2025 أوضحت وزارة التربية الوطنية أن عملية التسجيل سوف تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 نوفمبر 2024. ونوضح لكم الخطوات بالترتيب: الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

اختيار “المترشحين الأحرار” كفئة التسجيل.

تسجيل البيانات وطباعة استمارة التسجيل للاحتفاظ بها. المستندات المطلوبة للتقديم يجب على المتقدم تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية لإتمام عملية التسجيل، وهي: نسختان من استمارة التسجيل.

شهادة صحية حديثة للمتقدم.

صورتان شخصيتان حديثتان.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة سكن لإثبات محل الإقامة.

ثلاثة أظرف بريدية مُدوّن عليها اسم الطالب. جميع المستندات يجب أن تكون حديثة ومختومة من الجهات المعنية. شروط تسجيل بكالوريا أحرار 2025 حددت وزارة التربية الوطنية الشروط الأساسية للتسجيل كالتالي: يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن 18 عامًا.

الالتزام الكامل بالمقررات الدراسية والمواد المطلوبة.

الحضور الإجباري للامتحانات في المواعيد المعلنة.

الطالب له الحق في التقديم لبكالوريا أحرار مرتين كحد أقصى. موعد التسجيل النهائي وفقًا لما أعلنته وزارة التربية الوطنية، يبدأ التسجيل يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وينتهي يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024. خلال هذه الفترة، يمكن التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. تأكد من استكمال جميع الخطوات قبل انتهاء المدة لتجنب أي مشكلات.