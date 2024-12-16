17 ديسمبر .. بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض والكتاكيت “اشتري الـــآن”

يبحث الكثير من الأفراد عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن يوميًا، نظرًا لأنها من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون بعد اللحوم، وفي ظل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، أعلنت بورصة الدواجن اليوم عن استقرار الأسعار، ولذلك، يتساءل المواطنون عن سعر الفراخ اليوم، سواء للمستهلكين أو التجار.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء

في هذه الفقرة، سنقدم لكم سعر الفراخ البيضاء اليوم في سوق الدواجن، والذي جاء على النحو التالي:

سجلت أسعار الدواجن اليوم مستويات متفاوتة، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 73 و74 جنيهًا.

يصل سعره للمستهلك تقريبًا إلى 85 جنيهًا للكيلو بسبب تكاليف النقل والتسويق.

سجل سعر كيلو من الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيهاً.

تراوحت أسعار كيلو الساسو بين 80 و81 جنيهاً.

فيما يخص الفراخ البلدي، وصل سعر الكيلو اليوم إلى 120 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم كالتالي:

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 144 و147 جنيهًا. تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 145 و148 جنيهًا. بينما كانت أسعار كرتونة البيض البلدي تتراوح ما بين 139 إلى 140 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم