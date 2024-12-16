خطوة بخطــوة .. التحقق من نتيجة قرعة الحج الخاصة بالجمعيات الأهلية hijjfoundation والاسعار

حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل عملية التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام 1446 – 2025، قامت الوزارة بتوفير وسيلة سريعة وسهلة لمعرفة نتائج قرعة الحج لجميع المتقدمين، مما يتيح لهم معرفة نتيجة قبولهم في حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، بعد مراجعة كافة الشروط والضوابط المحددة سابقًا.

التحقق من نتيجة قرعة الحج الخاصة بالجمعيات الأهلية

يمكن للمواطنين الذين تقدموا الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال إدخال رقمهم القومي على الرابط بوابة الحج المصرية الرابط الموحد يحتوي على نتائج قرعة الحج الخاصة بالجمعيات الأهلية في كافة المحافظات، مما يساعد في تسريع عملية الاستعلام ويوفر الوقت والجهد للمواطنين، حيث يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج بسهولة، كما ستقوم المديريات والإدارات الاجتماعية في القاهرة الكبرى والمناطق الأخرى بنشر قوائم الفائزين بمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج، وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير مستوى عالٍ من الشفافية في عملية القرعة وضمان حصول جميع المتقدمين على فرصة متساوية للفوز.

أسعار حج الجمعيات

!بالنسبة للأسعار، فقد أفادت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكلفة حج الجمعيات للعام الجديد 1446 – 2025 تبلغ 240 ألف جنيه، وهذه التكلفة تشمل جميع الخدمات المرتبطة بالحج، مثل تذاكر الطيران، الإقامة، النقل، وإجراءات المعيشة في المملكة العربية السعودية، ولتيسير عملية دفع تكاليف حج الجمعيات، تم توفير عدة وسائل للدفع: