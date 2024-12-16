تـــابـــع مسلسل عثمان الجزء السادس .. تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات والعرب سات آخر تحديث 2025

ازداد الاهتمام اليوم بين المتابعين للبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وبالفعل، تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات العربية التي تعرض كافة المسلسلات التركية بجودة عالية، ومن بينها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف، وتقدم محتواها بشكل مجاني. لذا، نقدم لكم في السطور التالية التردد الخاص بالقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر الصناعي الذي تستخدمه القناة هو نايل سات.

التردد التابع للقناة هو: 12130.

معدل الترميز التابع للقناة هو: 2700.

معامل الاستقطاب التابع للقناة هو: عمودي.

تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 6/5.

الجودة المستخدمة هي: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة هو: عرب سات.

التردد التابع للقناة هو: 11034.

موضع الاستقطاب التابع للقناة هو: عمودي.

معدل الترميز التابع للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 5/6.

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال