بالأسعار .. رابط حجز تذاكر خليجي زين 26 ayakom.pas.gov.kw احجز الــآن

رابط حجز تذاكر بطولة خليجي زين 26 متاح عبر تطبيق “حياكم”، حيث ينتظر الجمهور العربي والخليجي بفارغ الصبر معرفة الطريقة المثلى لحجز تذاكر البطولة لحضور المباريات، وقد كشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل مواعيد المباريات ورابط حجز التذاكر عبر المنصة الإلكترونية “حياكم”، التي أطلقت لتسهيل إجراءات الحجز للجمهور العربي، من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الخليج العربي 26 في الكويت اعتبارًا من 21 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 3 يناير 2025.

رابط حجز تذاكر خليجي زين 26

رابط منصة حياكم الإلكترونية تسهل العديد من الخطوات إجراءات حجز تذاكر مباريات البطولة، كما هو موضح فيما يلي:

أولا قم بالتوجه الى رابط موقع تطبيق حياكم.

اضغط على مربع تذاكر المباريات.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر المباراة التي ترغب في حضورها.

قم بتحديد فئة التذاكر المطلوب حجزها.

حدد عدد التذاكر المطلوب.

اختر وسيلة الدفع التي تناسبك من الخيارات المتاحة.

بمجرد الانتهاء من حجز التذكرة، يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك لتقديمها للموظف المعني عند الدخول.

أسعار تذاكر مباريات كأس خليجي 26

وفقاً لما أعلنته الجهات المسؤولة عن تنظيم النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، فقد تم تحديد أسعار تذاكر فئات حضور المباريات على النحو التالي: