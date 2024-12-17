قدم الــآن .. طريقة تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025 بالشروط والمستندات المطلوبة 

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عن كيفية التسجيل في بكالوريا أحرار الجزائر 2025، حيث تعتبر شهادة البكالوريا في الجزائر مرحلة أساسية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الرسمي، وقد أتيحت وزارة التربية والتعليم الفرصة من خلال بكالوريا أحرار لإجراء الامتحانات والحصول على الشهادة مرة أخرى.

طريقة تسجيل بكالوريا أحرار الجزائر 2025

فى البداية قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم قم بتحديد الولاية التي تنتمي إليها.

بعد ذلك، يجب عليك إدخال المعلومات الشخصية بدقة.

ثم اختر خيار المخصص للمترشحين الأحرار.

وعليك إدخال جميع البيانات المطلوبة

وفي النهاية، يجب عليك طباعة استمارة التقديم بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

المستندات اللازمة للتسجيل في بكالوريا الأحرار 2025

يجب إحضار نسخة عن الهوية الوطنية.

يجب على المتقدم الحصول على شهادة صحية من المدرسة.

وأيضا نسختين من ورق الترشيح للمتقدم.

كما يجب توفير صورة شخصية تكون حديثة

وشهادة السكن.

وثلاثة مظروفات بريدية مكتوب عليها اسم الطالب.

شروط تسجيل بكالوريا أحرار 2025