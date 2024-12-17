ثبتها الآن لأطفالك .. تردد قناة طيور الجنة 2025 على العرب والنايل سات خطوة بخطوة لأغاني ممتعة

يعاني عدد كبير من أولياء الأمور من التردد في البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، التي أعلنت القناة عن توفيره بعد التحديث الأخير على أشهر الأقمار الصناعية بجودة عرض عالية، وقد حازت القناة على إعجاب الملايين من المشاهدين في مصر والعالم العربي، حيث تعتبر واحدة من أهم القنوات التي تجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد، وتقدم القناة مجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج التي تعرض نصائح للأطفال وتساعد في تعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم المختلفة مثل المهارات اللغوية والفكرية.

تردد قناة طيور الجنة 2025

فيما يتعلق بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة لعام 2025، من المهم الإشارة إلى أن القناة تبث على مدار الساعة طوال اليوم بشكل مجاني بالكامل، مما يسهل على العديد من الآباء والأمهات ترفيه أبنائهم دون الحاجة لدفع أي اشتراكات، ويمكن للجميع تحميلها عن طريق الحصول على الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات

تردد القناة: 11259.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

جودة بث القناة: SD.

تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

جودة بث القناة: HD.

خطوات تحميل قناة طيور الجنة

يمكن لجميع الآباء والأمهات تنزيل القناة على التلفاز عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، كما يلي: