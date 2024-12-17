هل يوجد زيادة؟ .. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام عن راتبك

نوضح لكم موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 في ظل اقتراب الشهر الجديد، حيث تركزت الاهتمامات حول هذا الموعد، خاصة بعد الأنباء المؤكدة عن وجود زيادة جديدة في المعاشات، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من معاشات شهر يناير.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، حيث أشارت الهيئة إلى زيادة كل من الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، ومن المقرر أن يبدأ أصحاب المعاشات في استلام معاشاتهم اعتبارًا من 1 يناير حتى 7 يناير المقبل، مع الزيادة التي أقرتها الهيئة، وبناءً على ذلك، سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا، والحد الأقصى 11 ألف جنيه بدلاً من 10080 جنيه مصري، كما تم زيادة قيمة الأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه مصري بدلاً من 2000 جنيه، وسيصل الحد الأقصى للأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه مصري بدلاً من 12600 جنيه مصري.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

سنوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن المعاشات لشهر يناير إلكترونياً عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات بالاعتماد على الاسم الرباعي ورقم الهوية الخاص بصاحب المعاش كالتالي: