ما حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024؟ .. استعلم عن راتبك الـآن

نوضح الآن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، وذلك في ظل تزايد مؤشرات البحث على جوجل للتحقق من الأخبار الشائعة حول هذا الموضوع، وسنقوم بتقديم كافة التفاصيل المتعلقة في مقالنا هذا، تابعونا.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن حقيقة الأخبار المنتشرة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، حيث أكدت الوزارة أن جميع هذه الأخبار غير صحيحة، وأوضحت أن آخر زيادة رسمية كانت بقيمة 100 ألف دينار عراقي. كما أكدت وزارة المالية التزامها بالاستمرار في تطبيق هذه الزيادة فقط، وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي زيادة جديدة، سيتم الإعلان عنها من خلال المصادر الرسمية والصفحات الرسمية فقط، مما يؤكد أن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب المتقاعدين لا صحة لها على الإطلاق.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية العمل على صرف رواتب المتقاعدين في العراق خلال الأسبوع الأول من شهر يناير كما هو معتاد، دون أي زيادات جديدة، وستتم عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين فقط من خلال اتباع الخطوات التالية: