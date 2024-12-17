بعبارات تهنئة .. موعد العيد الوطني القطري 2024

تحت شعار “مرابع الأجداد أمانة”، نقدم أجمل عبارات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني القطري 2024، يعتبر اليوم الوطني القطري واحدًا من أبرز الأعياد الوطنية في دولة قطر، حيث يخلد ذكرى استقلال البلاد وتأسيسها في عام 1878، على يد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وقد اعتاد الشعب القطري على الاحتفال بهذا اليوم بطرق عديدة تعبر عن حبهم لوطنهم وإحساسهم بالانتماء له، سوف نتعرف على رسائل هامة للعيد الوطني.

موعد العيد الوطني القطري 2024

يعد اليوم الوطني القطري 2024 ذكرى عظيمة لكل مواطن عربي يهتم باستقلال الأمة الإسلامية وضرورة إبعاد الاحتلال عن الأراضي العربية، حيث تمكنت الدولة القطرية في يوم 18 من ديسمبر من التخلص من سيطرة الاستعمار البريطاني وإقامة دولة مستقلة ترفع رأسها حتى يومنا هذا، وتبدأ عطلة اليوم الوطني للدولة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.

يمثل الاحتفال باليوم الوطني وسيلة للوصول إلى مجموعة من الأهداف، أبرزها:

أن يعيد المواطن القطري شعوره بالانتماء لوطنه.

فرصة للاطلاع على الإنجازات الكبيرة التي حققتها قطر على مدار سنوات عديدة.

توفير فرصة لتقدير كل من ساهم في بناء الدولة الحديثة وتعزيز مكانتها.

شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام 2024 هو “مربع الأجداد أمانة”.

عبارات تهنئة اليوم الوطني القطري 2024

نستعرض من خلال النقاط التالية بعض العبارات المناسبة للتهنئة بمناسبة هذه الذكرى المهمة في تاريخ الشعب القطري، والتي أصبحت شائعة بين أبنائه في مثل هذا اليوم: