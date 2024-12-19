“بدون بيض وبدون زبدة” طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع وفي خلال 5 دقائق بس

إليكم طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع، حيث تعد خلية النحل من أفضل المخبوزات الهشة والحلويات اللذيذة في نفس الوقت فإنها مميزة بالمذاق اللذيذ والقوام الهش والقطني ويمكنك حشوها بأي مذاق ونكهة تفضلينها سواء كانت حلوة أو مالحة مثل الجبن أو المربى أو الاكتفاء بوضع الشربات فوقها فقط بعد اخرجها من الفرن، وجئنا لك اليوم بطريقة مميزة لعمل خلية النحل بدون بيض والطعم رائع، فإنك ستقومين لتحضيرها على الفور بعد رؤية هذه الوصفة بسبب سهولتها وجمالها، وإليك المكونات والطريقة بالتفصيل في الفقرات القادمة.

طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع

سوف نتعرف أولاً على مكونات خلية النحل ثم على طريقة تحضيرها، لذلك إليكم الآتي:

مكونات خلية النحل بدون بيض

فيما يلي المكونات المخصصة لعمل خلية النحل بدون بيض والطعم رائع وجميل بمظهر لامع ومذاق لا يقاوم، وتتمثل المكونات في الآتي.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت الأبيض.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

ربع كوب حليب أو زبادي.

ملعقة خل.

نصف ملعقة بيكنغ بودر.

كوب من السكر.

نصف ليمونة.

طريقة تحضير خلية نحل بدون بيض