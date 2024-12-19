“بدون بيض وبدون زبدة” طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع وفي خلال 5 دقائق بس

إليكم طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع، حيث تعد خلية النحل من أفضل المخبوزات الهشة والحلويات اللذيذة في نفس الوقت فإنها مميزة بالمذاق اللذيذ والقوام الهش والقطني ويمكنك حشوها بأي مذاق ونكهة تفضلينها سواء كانت حلوة أو مالحة مثل الجبن أو المربى أو الاكتفاء بوضع الشربات فوقها فقط بعد اخرجها من الفرن، وجئنا لك اليوم بطريقة مميزة لعمل خلية النحل بدون بيض والطعم رائع، فإنك ستقومين لتحضيرها على الفور بعد رؤية هذه الوصفة بسبب سهولتها وجمالها، وإليك المكونات والطريقة بالتفصيل في الفقرات القادمة.
طريقة عمل خلية النحل بطعم رائع
سوف نتعرف أولاً على مكونات خلية النحل ثم على طريقة تحضيرها، لذلك إليكم الآتي:
مكونات خلية النحل بدون بيض
فيما يلي المكونات المخصصة لعمل خلية النحل بدون بيض والطعم رائع وجميل بمظهر لامع ومذاق لا يقاوم، وتتمثل المكونات في الآتي.
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزيت الأبيض.
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- رشة ملح.
- رشة سكر.
- ربع كوب حليب أو زبادي.
- ملعقة خل.
- نصف ملعقة بيكنغ بودر.
- كوب من السكر.
- نصف ليمونة.
طريقة تحضير خلية نحل بدون بيض
- في البداية احضري وعاء كبير وضعي به كوب الماء ورشة من السكر، ملعقة من الخميرة وقومي بالتقليب واتركيهم حتى تتفاعل الخميرة.
- بعد مرور عشر دقائق نضع نصف ملعقة بيكنغ بودر ورشة ملح وسكر ونضيف الزيت وملعقة خل ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.
- الآن نضع الدقيق ونضيف ربع كوب من الزبادي أو الحليب ونعجن العجينة حتى تكون ملساء وناعمة خالية من التكتلات ونتركها حتى تتضاعف وتختمر في منطقة دافئة.
- بعد أن تختمر نقوم بتقطيعها إلى كرات متساوية صغيرة ونحضر صينية ونضع بها الدوائر على شكل سداسي وهو شكل خلية النحل بجانب بعضهم البعض.
- نتركهم حتى يتضاعف حجمهم، ويمكن حشو الكرات بأي حشو نرغب به، وبعد أن تختمر الكرات نقوم بدهن وجهها بالزيت وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- في قدر على النار نضع كوب من السكر وكوب ونصف من الماء مع عصير نصف ليمونة وبعد أن يغلي الشراب نتركه يبرد.
- نخرج خلية للنحل من الفرن بعد أن تنضج ونضيف لها هذا الشربات لتكون بمذاق حلو وقوم مميز، ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة.