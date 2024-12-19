“وزارة الإسكان تعلن عن 150 ألف ريال دعم سكني غير مسترد” تعرف على شروط الدعم السكني 2024 وخطوات التقديم

وزارة الإسكان تعلن عن شروط الدعم السكني 2024 وهذه فرصة كبيرة بالتعاون مع الصندوق العقاري وهي إمكانية تقديم دعم مالي كبير غير مسترد بمبلغ يصل إلى 150000 ريال سعودي، وذلك لجميع المواطنين بشرط تنطبق عليهم جميع الشروط الأساسية المطلوبة لاستحقاق قيمة الدعم حيث أنها لا تسترد بعد منحها للمتقدمين بالحصول على الدعم من أجل مسكن ملائم ومناسب للسكن.

شروط الدعم السكني 2024

للحصول على دعم مالي من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية، فلا من توافر بعض الشروط منها:

شروط الدعم السكني 2024

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية.

لا يكون المتقدم يمتلك أي عقار مسجل باسمه.

عدم الاستفادة من برنامج سكني من قبل.

خطوات التقديم في الدعم السكني 2024

وضح صندوق التنمية العقارية أنه تم وضع مبلغ يتعدى مليار ريال سعودي من أجل خطة منح سكن ملائم لمستحقي الدعم من خلال إتاحة الفرصة للتقديم على الدعم عن طريق البرنامج السكني المدعوم من وزارة الإسكان، ويتم التقديم عن طريق خطوات بسيطة أهمها:

أولا الوصول للموقع الرسمي لمنصة سكني على الإنترنت.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، ثم إدخال كلمة المرور.

اختيار القسم المخصص لبدء عملية التقديم على الدعم المالي غير المسترد في العام الجاري 1446.

كتابة الاستمارة الخاصة بالبيانات، وتدوينها بشكل صحيح.

إدخال كل البيانات المطلوبة بالكامل والتأكد من صحتها، ثم ترفع كل المستندات.

التأكد من تأكيد الطلب والشروط والأحكام.

اضغط على زر إرسال الطلب، لتأكيد العملية.

ما هي مميزات الدعم السكني غير المسترد؟

الكثير من المميزات يوفرها التقديم على الدعم السكني غير المسترد في المملكة العربية السعودية، وأهم هذه المميزات ما نذكره في السطور التالية: