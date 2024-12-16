حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر ديسمبر.. وزارة المالية العراقية توضح حقيقة الامر

في ديسمبر 2024 انتشرت شائعات حول زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين في العراق وزارة المالية العراقية أكدت أن الرواتب ستصرف في اليوم الأول من الشهر، مع إمكانية التقديم أو التأخير ليوم واحد في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية لا توجد معلومات رسمية حتى الآن بشأن زيادة الرواتب لذا ينصح المتقاعدون بمتابعة الإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو وسائل الإعلام الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر ديسمبر

في ديسمبر 2024 انتشرت شائعات حول زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين في العراق وزارة المالية العراقية نفت هذه الأنباء مؤكدةً أنه لا توجد زيادة في الرواتب لهذا الشهر وأوضحت الوزارة أن رواتب المتقاعدين ستصرف في اليوم الأول من الشهر الميلادي مع إمكانية التقديم أو التأخير ليوم واحد في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية لذا ينصح المتقاعدون بمتابعة الإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو وسائل الإعلام الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتم عادة في بداية كل شهر ميلادي وفقا للأنظمة المعتمدة تصرف الرواتب في اليوم الأول من الشهر ولكن قد يتم التأخير أو التقديم ليوم واحد في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية لذا، من المهم متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة المالية العراقية أو البنوك لتأكيد الموعد المحدد في كل شهر.

طريقة الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق يمكن اتباع الخطوات التالية: