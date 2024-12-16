ظهـرت رسمياً.. استعـلم عن نتائج التوجيهي فلسطين الدورة التكميلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر www.psge.ps

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ظهـرت رسمياً.. استعـلم عن نتائج التوجيهي فلسطين الدورة التكميلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر www.psge.ps
نتائج التوجيهي فلسطين

نتائج التوجيهي فلسطين من أكثر النتائج بحثا هذه اللحظات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن إتاحة نتائج الدورة التكميلية الثالثة للثانوية العامة لعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، حيث تقدم للامتحانات 2210 طالبًا وطالبة من مختلف المدن الفلسطينية، وقد تم توفير النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها.

نتائج التوجيهي فلسطين

شهدت الفترة الماضية توترا وقلقا بين طلاب الدورة التكميلية للتوجيهي فلسطين 2024، وذلك مع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد نتائج التوجيهي فلسطين المحدد صباح الاثنين 16 ديسمبر 2024 الساعة 8:30 بتوقيت القدس، كما أعلنت الوزارة أسماء أوائل الطلبة في ساعات الصباح الأولى، وأتاحت للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نتائج التوجيهي فلسطين 2024، التي شملت 2210 طالبا وطالبة من مختلف المناطق، وأصبح بالإمكان الحصول على النتائج بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب والطالبات الذين تمكنوا من أداء هذه الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين.
  •  اختيار قسم “النتائج الامتحانية”.
  • تحديد خيار “نتائج الثانوية العامة 2024”.
  •  إدخال رقم الجلوس المكون من 6 أو 8 أرقام بدقة.
  •  الضغط على زر “البحث عن النتيجة”.
  • بعد ذلك، ستظهر النتيجة موضحةً الدرجات في جميع المواد الدراسية.
  • يمكن طباعة النتيجة على الشاشة الهاتف او الكمبيوتر والاحتفاظ بها كنسخة على جهازك.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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