“عايز تفتح حساب في بنكك؟ .. اسهل طريقة لفتح حساب في تطبيق بنكك أونلاين Online بالخرطوم 2024-2025 بالمستندات المطلوبة

في إطار تسهيل العمليات المصرفية وتقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق خدمة فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق بنكك، وقد جاء هذا الإعلان بعد توقف الخدمة لفترة طويلة بسبب الأوضاع الصعبة التي شهدتها السودان، ليتم استئنافها في مارس 2024 بهدف تسهيل المعاملات البنكية لجميع المواطنين داخل السودان وخارجه، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء فتح حساب مصرفي دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك، مما يساهم في توفير الوقت والجهد، إليك خطوات فتح الحساب عبر تطبيق بنكك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام العملية بنجاح.

طريقة فتح حساب في تطبيق بنكك أونلاين

لفتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين عبر تطبيق بنكك، يجب اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق بنكك: قم بتحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات المتوافق مع جهازك (جوجل بلاي أو آبل ستور).

فتح التطبيق وتسجيل جديد: بعد تحميل التطبيق، افتحه على هاتفك، ثم اضغط على خيار “تسجيل جديد” لبدء عملية فتح الحساب.

اختيار خيار فتح حساب جديد: بعد تسجيل الدخول، اختر “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

اختيار اللغة: حدد اللغة المناسبة لك لإتمام العملية بشكل أسهل.



إدخال البيانات الشخصية: أدخل معلوماتك الشخصية المطلوبة مثل الاسم بالكامل، الرقم القومي، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

إرفاق المستندات المطلوبة: قم بإرفاق صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية السارية.

مراجعة البيانات: تأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة، ثم قم بالضغط على “تأكيد” بعد قراءة الشروط والأحكام.

قبول الشروط والأحكام: اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك ثم اضغط على “قبول” للمتابعة.

إرسال الطلب: بعد التأكد من جميع البيانات، اضغط على “تأكيد” لإرسال الطلب. ستصلك رسالة تأكيد على رقم الجوال المرفق تحتوي على تفاصيل الحساب الجديد.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في تطبيق بنكك

إليك قائمة المستندات والشروط التي يجب توافرها لإتمام عملية فتح الحساب عبر تطبيق بنكك بنجاح:

العمر: يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب 18 عامًا أو أكثر.

البريد الإلكتروني: يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني شخصي فعال لضمان استلام كافة تفاصيل الحساب.

المستندات الثبوتية: يجب تقديم صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية سارية المفعول.

إيداع المبلغ: يجب إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب.

الحساب السابق: يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له فتح حساب في بنك الخرطوم.

من خلال هذه الخدمة، يمكنك فتح حسابك في بنك الخرطوم بسهولة وأمان من أي مكان، مما يوفر لك المزيد من الراحة والمرونة في إدارة حساباتك المصرفية.