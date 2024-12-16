سوسو ضاعت يا أولاد.. ثبت الآن على جهازك قناة كراميش بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة كراميش الفضائية واحدة من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال في الوطن العربي، حيث حققت شهرة واسعة بفضل برامجها المتنوعة والموجهة خصيصاً للصغار وتقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب مختلف الأعمار، مما يجعلها خياراً مميزاً للعائلات التي تبحث عن محتوى مفيد لأبنائها ومع زيادة اهتمام الأطفال ببرامج كراميش، يسعى العديد من الآباء للعثور على التردد الجديد للقناة لضمان متابعة أطفالهم لبرامجهم المفضلة وفي هذا المقال، سنستعرض التردد الجديد لقناة كراميش وكيفية ضبطه على أجهزة الاستقبال

تردد كراميش الجديد

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة بفضل محتواها التربوي والترفيهي الذي يساهم في تحفيز خيال الأطفال وتنمية مهاراتهم وإذا كنت تبحث عن التردد الجديد لقناة كراميش على الأقمار الصناعية المختلفة، إليك التفاصيل:

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

قمر النايل سات:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قمر العرب سات:

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مزايا قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بعدة مزايا تجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الأسر العربية، ومن أبرز هذه المميزات: