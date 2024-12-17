في ظل التطورات الرقمية والتحديثات المستمرة التي تشهدها الخدمات المصرفية في المملكة، أصبح من الممكن الآن فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى، هذه الخطوة التي أطلقها بنك الخرطوم في 2024 تتيح للمواطنين إمكانية فتح حساباتهم المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تسهيل المعاملات المالية، يعتبر هذا التحديث جزءًا من استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحقيق راحة العملاء، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه.

من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، يضمن بنك الخرطوم أن يكون فتح الحساب سلسًا وآمنًا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة والمميزة، دعنا نوضح لك كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين في 6 خطوات بسيطة وبكل سهولة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024/2025

بدايةً، يجب على المتقدم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم عبر الرابط bankofkhartoum.com.

من الصفحة الرئيسية للموقع، يقوم المتقدم بالنقر على تبويب “الخدمات الإلكترونية” الموجود في القائمة.

بعد الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، يضغط المتقدم على “خدمات الحسابات” ثم يختار “فتح حساب جديد”.

بعد ذلك، يجب تحميل استمارة فتح الحساب المتوفرة على الموقع.

بعد ملء الاستمارة، يجب على المتقدم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل.

في الخطوة الأخيرة، يجب على المتقدم الضغط على زر “إرسال” لإتمام عملية فتح الحساب.

أهم شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن المتقدم. تشمل هذه الشروط:

سداد الرسوم: يجب على المتقدم دفع رسوم فتح الحساب والتي تقدر بـ 10,000 جنيه سوداني.

إدخال جميع البيانات: يتعين على المتقدم ملء كافة البيانات المطلوبة في استمارة فتح الحساب بدقة.

رفع المستندات اللازمة: يجب رفع جميع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الشخصية وصورة من وثائق الإقامة (إن لزم الأمر).

صورة الهوية: يجب التأكد من أن الهوية الشخصية المقدمة سارية وصحيحة.

عدم وجود حساب آخر: يجب أن لا يكون لدى المتقدم حساب آخر مفتوح بالفعل في بنك الخرطوم.

باتباع هذه الخطوات والشروط، يمكن للمواطنين فتح حساباتهم بنجاح في بنك الخرطوم والاستفادة من الخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها البنك.