خبر الهنا والسعادة دلوقتي.. شروط المعاش المبكر 2025 زيادة معاشات شهر يناير

يرغب العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص، من التعرف على شروط المعاش المبكر 2025، وذلك مع اقتراب خروجهم على السن القانوني للمعاش، بالإضافة إلى هذه الشروط جاءت وفقًا للتعديلات الأخيرة التي تمت على قانون المعاشات الاجتماعية والتأمينات، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشروط الخروج على المعاش وزيادة المعاشات في السطور التالية.

شروط المعاش المبكر 2025

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فجاءت أبرز شروط الخروج على المعاش المبكر 2025، كما نص على النحو الأتي:-

يجب أن يتوافر في الموظف الراغب بالخروج على المعاش المبكر فترة أو مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز بنحو 120 شهرًا.

كذلك لا يتم السماح عن الخروج على المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا.

أن تبلغ فترة اشتراك التأميني 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة.

يجب أن يكون الموظف المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة.

كما يمكنك أن ترتفع المدة لـ 25 عامًا بحلول عام 25 عامًا.

زيادة المعاشات 2025

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية، زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش، التي من المقرر أن يتم تطبيقها يوم 1 من شهر يناير 2025، ليتم رفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهًا، فيما تم رفع الحد الأدنى للمعاش التي انتهت خدمتهم يوم 1-1-2025 ليكون 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بالإضافة إلى تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون من 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.