تـابـع مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 37 قناة الفجر الجزائرية في ملحمة تاريخيـــة وصراع.. أحداث ولا أروع اوعى تفوتك

بعد عرض حلقة اليوم يبحث عدد كبير من محبي المسلسل عن الخلقة القادمة، ومن النقرر أن يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 يوم الإثنين المقبل عبر قناة تي آر تي 1 التركية، حيث يعد المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية في تركيا ويستعرض معارك الصليبيين والمسلمين، وقد شهدت حلقة اليوم أحداثا مثيرة تتعلق بنهاية شيركوه وانضمام شقيق صلاح الدين للمعارك، بالإضافة إلى العديد من التطورات المهمة، وهذا ما جعل الكثير يردون معرفة موعد عرض الحلقة القادمة، وترددات القنوات التي تبث هذه الحلقة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 38

تصدر مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 محركات البحث مؤخرا بين محبي الدراما التركية التاريخية، حيث من المتوقع أن تحتوي الحلقة على أحداث مفاجئة ومثيرة تجذب الجمهور، وذلك لأن المسلسل يحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في تركيا، بل في العديد من البلدان، بفضل قصته التي تتناول حياة الناصر صلاح الدين ومحرر بيت المقدس.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي

سيتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 في الأيام القادمة، حيث ستبث كل يوم إثنين على قناة تي آر تي التركية الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا والسعودية، وكل يوم ثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، كما ستكون الحلقة متوفرة مترجمة للعربية على بعض المواقع عبر الانترنت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يشهد جمهور مسلسل صلاح الدين الأيوبي”ط حالة من الترقب الشديد لعرض الحلقة 38 يةم الاثنين المقبل، حيث ستعرض على قنوات تركية وعربية كالآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT التركية